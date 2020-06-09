Бывший врач «Реала»: Бэйл способен проявить себя в любом виде спорта, он невероятный атлет Валлиец выступает за «сливочных» с 2013 года.

Бывший глава медицинского штаба «Реала» Хесус Олмо заявил, что нападающий «сливочных» Гарет Бэйл – самый одаренный футболист с физической точки зрения.

«Бэйл – лучший футболист, которого я когда-либо видел. Он способен проявить себя в любом виде спорта. Гарет – невероятный атлет. У него необычная генетика. Я был удивлен, когда увидел его впервые», – приводит слова Олмо Ideal de Granada.

За все время в «Реале» нападающий провел 249 матчей и забил 105 голов, выиграв 14 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов, а также чемпионат Испании.