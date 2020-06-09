Александр Дюков: Комментарий Федуна на грани, но руководителю судейского комитета тут виднее - Советский спорт
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09 июня 2020 16:28ФутболШарафудинов Виктор

Александр Дюков: Комментарий Федуна на грани, но руководителю судейского комитета тут виднее

Президент РФС прокомментировал слова владельца «Спартака» о лоббировании интересов «Зенита».

Глава Российского футбольного союза Александра Федуна прокомментировал высказывание Леонида Федуна о том, что РФС лоббирует интересы «Зенита».

«Мы же знаем Леонида Арнольдовича как человека эмоционального и переживающего за «Спартак», – цитирует Дюкова «РИА Новости». – Что касается решений в пользу «Зенита», вы же понимаете, что это не так. Если бы это было так, то речи о возобновлении чемпионата России никто бы не вел, а уже вручили бы золотые медали «Зениту». Но это сделано не было. Вы не видите золотых медалей на груди футболистов Зенита? Сам этот факт, по-моему, говорит о многом

Что касается слов Федуна о судействе, мне сложно сейчас дать комментарий. Я не вижу здесь нарушения договоренностей. Понятно, что этот комментарий на грани. Но руководителю судейского комитета тут виднее. И есть руководитель комитета по этике. Я со своей стороны не хочу выходить с инициативой о рассмотрении высказываний Леонида Арнольдовича. Я бы хотел, чтоб мы сосредоточились на подготовке к возобновлению чемпионата, это более важно».

Сегодня РФС принял решение, что полуфинал Кубка России «Зенит» – «Спартак» 19 июля сыграют в Санкт-Петербурге.

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