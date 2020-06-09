Валерий Масалитин: Ефремов должен ответить по закону. Но у нас одних наказывают, а других – нет Бывший нападающий «Спартака» считает, что актер и болельщик красно-белых может избежать наказания.

Валерий Масалитин прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова. В понедельник вечером актер в состоянии алкогольного опьянения стал виновником аварии в центре Москвы, в результате чего скончался водитель фургона.

«Омерзительный поступок, – заявил Масалитин в интервью News.ru – Но я уверен, что, с одной стороны, будут возмущения, а с другой — оправдания его коллег. Футболистов Кокорина и Мамаева тогда наказали. Он должен ответить по закону. Но мы живем в государстве, где одних наказывают, других – нет

Надо разбираться, как вообще это можно было допустить. Почему нельзя было вызвать такси или трезвого водителя? К сожалению, популярность в каких-то случаях добавляет безнаказанности. Но чем больше ты знаменит, тем выше накладывается ответственность — на тебя же может ориентироваться молодое поколение. Мне жаль, что такие события случаются. Его нельзя оправдывать».