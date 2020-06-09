Сергей Юран: Руководство «Спартака» должно попытаться оспорить решение РФС

Главный тренер «Химок» Сергей Юран, в прошлом выступавший за красно-белых, прокомментировал решение исполкома РФС о проведении полуфинала Кубка России «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге.

«На мой взгляд, регламент нужно править после окончания турнира, – заявил Юран в интервью RT. – Немного непонятно, как можно делать это в преддверии полуфинала. Почему именно сейчас озаботились этой проблемой?

Думаю, руководство «Спартака» должно как-то отреагировать и попытаться оспорить решение РФС. Будь я руководителем клуба, у меня появилось бы желание задать вопрос: «Почему это сделано перед полуфиналом?» Ведь у «Спартака» есть шанс попасть в еврокубки. Слова Федуна? Это его мнение. Если он высказывает его, наверное, оно имеет под собой какую-то почву.