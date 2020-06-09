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09 июня 17:34

Сергей Юран: Руководство «Спартака» должно попытаться оспорить решение РФС

В Российском футбольном союзе постановили, что полуфинал Кубка России пройдет в Санкт-Петербурге.

Главный тренер «Химок» Сергей Юран, в прошлом выступавший за красно-белых, прокомментировал решение исполкома РФС о проведении полуфинала Кубка России «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге.

«На мой взгляд, регламент нужно править после окончания турнира, – заявил Юран в интервью RT. – Немного непонятно, как можно делать это в преддверии полуфинала. Почему именно сейчас озаботились этой проблемой?

Думаю, руководство «Спартака» должно как-то отреагировать и попытаться оспорить решение РФС. Будь я руководителем клуба, у меня появилось бы желание задать вопрос: «Почему это сделано перед полуфиналом?» Ведь у «Спартака» есть шанс попасть в еврокубки. Слова Федуна? Это его мнение. Если он высказывает его, наверное, оно имеет под собой какую-то почву.

В то же время я не думаю, что решение провести матч в Санкт-Петербурге кардинальным образом повлияет на результат. Все-таки стадион не будет заполнен на 100% и атмосфера будет немного не та. Это будет похоже, скорее, на некую контрольную встречу. Думаю, фаворита в данном противостоянии не будет».

Полуфинал Кубка России «Зенит» – «Спартак» должен состояться в Санкт-Петербурге 19 июля. Вторую путевку в финал оспорят «Химки» Юрана и победитель матча «Шинник» – «Урал».

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