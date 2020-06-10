Антуан Гризманн: «Барселона» готова выиграть все оставшиеся матчи чемпионата

– Мы действительно с нетерпением ждем возобновления сезона. Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз проводили официальный матч. Думаю, что мы хорошо подготовились к первой встрече, но будет важно хорошо сыграть во всех 11 оставшихся матчах. Если мы выиграем их все, то станем чемпионами, считаю, что мы готовы к этому, - цитирует Гризманна пресс-служба каталонской команды.

Напомним, что после 27 туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице примеры, опережая идущий на втором месте «Реал» на два очка.