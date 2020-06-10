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10 июня 17:15
автор: Ефимов Андрей

Антуан Гризманн: Празднование голов без объятий выглядит немного странно

Французский нападающий «Барселоны» поделился мнением о матчах бундеслиги, сезон в которой возобновился несколько недель назад.

– На тренировках было немного непривычно без зрителей, но мы хотели привыкнуть к атмосфере. Было здорово снова выйти на «Камп Ноу». Я видел некоторые основные моменты бундеслиги, фотографии болельщиков на трибунах, празднование голов без объятий, все это выглядит немного странно, но приятно снова посмотреть футбол, - цитирует Гризманна пресс-служба каталонской команды.

Напомним, после 27 туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице примеры, опережая идущий на втором месте «Реал» на два очка. Добавим, что сезон в Ла Лиге возобновится 11 июня матчем «Севилья» - «Бетис».

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Антуан Гризманн: Празднование голов без объятий выглядит немного странно
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