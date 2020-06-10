Решение по апелляции «Манчестер Сити» на отстранение от еврокубков станет известно в июле

Как сообщает пресс-служба CAS, слушания прошли 8 по 10 июня посредством видеоконференции с участием представителей из Лозанны и Лондона, а также экспертов-свидетелей из различных стран. В конце слушания обе стороны выразили свое удовлетворение ходом процесса. Ожидается, что решение будет вынесено в первой половине июля 2020 года. Точная дата будет сообщена заранее.

Напомним, что данная апелляция была подана «Манчестер Сити» против решения УЕФА от 14 февраля 2020 года, в котором утверждалось, что английский клуб нарушил правила по лицензированию клубов и финансовому fair play. В результате этого решения «Манчестер Сити» был отстранен от участия в клубных соревнованиях УЕФА на следующие два сезона и был оштрафован на 30 миллионов евро.