Источник: «Спартак» хочет прибрести двух защитников из чемпионата Бразилии

Защитник «Васко да Гама» Яго Пикашу может перейти в московский «Спартак». Об этом сообщил журналист Флавио Диас на канале Atenção Vascaínos.
По его информации, красно-белым также интересен Гуга, выступающий «Атлетико Минейро».
Напомним, 21-летний защитник отыграл в минувшем сезоне 24 матча и отдал четыре голевых паса. Его контракт рассчитан до 2023 гола, а трансферный ценник составляет 1,6 млн евро.
Что касается Пикашу, то 28-летний защитник провел 36 матчей, пять мячей и два голевых паса. Его контракт в силе до 2021 года, а трансферный ценник составляет 1,7 млн евро.