Источник: «Спартак» хочет прибрести двух защитников из чемпионата Бразилии

Защитник «Васко да Гама» Яго Пикашу может перейти в московский «Спартак». Об этом сообщил журналист Флавио Диас на канале Atenção Vascaínos.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yago Lisboa (@yagopikachu02) 19 Янв 2020 в 3:50 PST

По его информации, красно-белым также интересен Гуга, выступающий «Атлетико Минейро».