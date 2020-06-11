Врач ЦСКА: С сегодняшнего дня Щенников работал в общей группе

«Через три месяца Ахметову необходимо будет провести совместный контрольный осмотр с хирургом, который проводил операцию, чтобы мы могли начать заниматься индивидуальной футбольной работой и тактикой дальнейшего восстановительного лечения.

Щенникову в понедельник, 8 июня, сделали операцию. Во вторник и в среду Георгий работал индивидуально, а с сегодняшнего дня он постепенно начнет работу в общей группе. Похожая травма была у Ивана Облякова, он получил ее в домашнем матче Лиги чемпионов с «Ромой». Пока Щенников будет тренироваться в специальной лангетке», – сказал специалист, чьи слова приводит Bobsoccer.

Добавим, что чемпионат России возобновится 19 июня. В первом матче после паузы команда Виктора Гончаренко примет в Москве «Зенит». Встреча состоится 20 июня.