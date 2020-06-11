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11 июня 15:50
автор: Гичунцев Артур

Врач ЦСКА: С сегодняшнего дня Щенников работал в общей группе

В лазарете также находится Ильзат Ахметов. Полузащитник перенес операцию из-за травмы плеча.

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии травмированных футболистов московского клуба.

«Через три месяца Ахметову необходимо будет провести совместный контрольный осмотр с хирургом, который проводил операцию, чтобы мы могли начать заниматься индивидуальной футбольной работой и тактикой дальнейшего восстановительного лечения.

Щенникову в понедельник, 8 июня, сделали операцию. Во вторник и в среду Георгий работал индивидуально, а с сегодняшнего дня он постепенно начнет работу в общей группе. Похожая травма была у Ивана Облякова, он получил ее в домашнем матче Лиги чемпионов с «Ромой». Пока Щенников будет тренироваться в специальной лангетке», – сказал специалист, чьи слова приводит Bobsoccer.

Добавим, что чемпионат России возобновится 19 июня. В первом матче после паузы команда Виктора Гончаренко примет в Москве «Зенит». Встреча состоится 20 июня.

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