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11 июня 21:50
автор: Шарафудинов Виктор

У бывшего полузащитника «Зенита» Маурисио есть предложения от ЦСКА и «Ростова»

Бразилец надеется получить российское гражданство.

Экс-игрок «Ахмата» и «Зенита» Маурисио может вернуться в Россию. Агент бразильского футболиста греческого ПАОКа Пьер Фернандес заявил, что у его клиента есть предложения от двух клубов РПЛ.

«У нас были предложения от «Ростова» и ЦСКА, – рассказал Фернандес в интервью «РИА Новости». – Мы попросили нашего представителя в России подробнее узнать об условиях, которые предлагают два этих клуба.

Маурисио имеет право на российский паспорт, поскольку он много лет провел в вашей стране. Сейчас юристы занимаются процессом получения гражданства».

Маурисио играл в России с 2010 по 2017 годы, забив 29 голов и сделав 17 результативных передач в 192 матчах РПЛ. Грозненский «Терек» пригласил полузащитника десять лет назад из «Флуминенсе», а в январе 2016-го бразилец на правах свободного агента перешел в «Зенит». В августе 2017-го клуб из Санкт-Петербурга отпустил игрока в ПАОК.

В нынешнем сезоне 31-летний Маурисио провел 23 матча в составе клуба из Салоник, не отметившись результативными действиями.

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