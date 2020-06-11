У бывшего полузащитника «Зенита» Маурисио есть предложения от ЦСКА и «Ростова»

Экс-игрок «Ахмата» и «Зенита» Маурисио может вернуться в Россию. Агент бразильского футболиста греческого ПАОКа Пьер Фернандес заявил, что у его клиента есть предложения от двух клубов РПЛ.

«У нас были предложения от «Ростова» и ЦСКА, – рассказал Фернандес в интервью «РИА Новости». – Мы попросили нашего представителя в России подробнее узнать об условиях, которые предлагают два этих клуба.

Маурисио имеет право на российский паспорт, поскольку он много лет провел в вашей стране. Сейчас юристы занимаются процессом получения гражданства».