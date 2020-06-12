Илья Геркус: Дзюба согласился перейти в «Локомотив», но Мещеряков был против

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что «Локомотив» три года назад был близок к оформлению трансфера Артема Дзюбы, однако сделка сорвалась в том числе и потому, что глава совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков оказался против.

«Дзюбе в «Зените» не давали играть, его пытались куда-то деть, на лавку усадить, еще что-то, – рассказал Геркус в интервью для YouTube канала «Футбольный Хейт». – Он искал варианты, и мы с ним это обсуждали.

Конечно же, он вел с нами переговоры с ведома «Зенита». Дзюба согласился, но нам не дали осуществить эту сделку. К тому моменту у нас уже был трансферный комитет. Мы с Юрием Палычем были за, мы хотели Дзюбу. Палыч хотел русского первоклассного нападающего, а Дзюба, Смолов и Кокорин – это три топ-нападающих в России.

Другие члены трансферного комитета были против перехода Дзюбы. Остальные члены не поддержали нас с Юрием Палычем. Сказали: «Нет, Дзюба нам не нужен». Всего в трансферном комитете было пять человек. Один из них огласил позицию остальных. Это наш Анатолий. Он был против. Тогда у Дзюбы с Кокориным была история, когда они показывали усы. Анатолия это смутило. Он сказал: «Имидж у него плохой».