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12 июня 16:18
автор: Шарафудинов Виктор

Илья Геркус: Дзюба согласился перейти в «Локомотив», но Мещеряков был против

В 2017 году нападающий «Зенита» мог стать игроком железнодорожников.

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что «Локомотив» три года назад был близок к оформлению трансфера Артема Дзюбы, однако сделка сорвалась в том числе и потому, что глава совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков оказался против.

«Дзюбе в «Зените» не давали играть, его пытались куда-то деть, на лавку усадить, еще что-то, – рассказал Геркус в интервью для YouTube канала «Футбольный Хейт». – Он искал варианты, и мы с ним это обсуждали.

Конечно же, он вел с нами переговоры с ведома «Зенита». Дзюба согласился, но нам не дали осуществить эту сделку. К тому моменту у нас уже был трансферный комитет. Мы с Юрием Палычем были за, мы хотели Дзюбу. Палыч хотел русского первоклассного нападающего, а Дзюба, Смолов и Кокорин – это три топ-нападающих в России.

Другие члены трансферного комитета были против перехода Дзюбы. Остальные члены не поддержали нас с Юрием Палычем. Сказали: «Нет, Дзюба нам не нужен». Всего в трансферном комитете было пять человек. Один из них огласил позицию остальных. Это наш Анатолий. Он был против. Тогда у Дзюбы с Кокориным была история, когда они показывали усы. Анатолия это смутило. Он сказал: «Имидж у него плохой».

Разбирается ли Мещеряков в футболе? Я думаю, что нет. В целом. Когда он начинает что-то говорить… Его аргументы — они всегда нефутбольные и не носят футбольного характера: дорого, дешево, имидж плохой… Про футбольные качества он никогда не говорит.

Как мы это объяснили Дзюбе? Я начал как-то выкручиваться. Ситуация была, конечно, грустная. Дзюба был готов, «Зенит» тоже был практически готов. В итоге мы сползли с этой истории, я поизвинялся».

Геркус руководил «Локомотивом» с лета 2016 года по декабрь 2018-го. В сезоне-2017/18 железнодорожники выиграли чемпионат России.

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