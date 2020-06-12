Новиков получил тренерскую лицензию Pro. Зырянов, Семшов, Бояринцев и Ярошик сдали экзамены

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о том, что главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков получил тренерскую лицензию категорию Pro.

Новиков-младший успешно защитил работу «Конфликты в команде и способы их решения».

Генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков в интервью ТАСС сообщил, что экзамены на получение высшей тренерской категории успешно сдали старший тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов, старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов, а также бывшие игроки «Спартака» и ЦСКА Денис Бояринцев и Иржи Ярошик.