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12 июня 17:53
автор: Шарафудинов Виктор

Новиков получил тренерскую лицензию Pro. Зырянов, Семшов, Бояринцев и Ярошик сдали экзамены

Главный тренер московского «Динамо» защитил работу «Конфликты в команде и способы их решения».

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о том, что главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков получил тренерскую лицензию категорию Pro.

Новиков-младший успешно защитил работу «Конфликты в команде и способы их решения».

Генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков в интервью ТАСС сообщил, что экзамены на получение высшей тренерской категории успешно сдали старший тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов, старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов, а также бывшие игроки «Спартака» и ЦСКА Денис Бояринцев и Иржи Ярошик.

«Из 25 человек не сдали только двое, – сообщил Лексанов. – Сдали Игорь Семшов, Константин Зырянов, Денис Бояринцев, Виталий Кафанов, Денис Попов, Иржи Ярошик и главный тренер женской сборной России Елена Фомина. Также сдали хорошие молодые тренеры Андрей Аксенов, Сергей Матвеев, Денис Лактионов».

Лицензию УЕФА Pro позволяет работать главным тренером команд элитных дивизионов.

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