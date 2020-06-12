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12 июня 19:19
автор: Шарафудинов Виктор

Ярошик собирается начать тренерскую карьеру

Конкретных предложений у бывшего полузащитника ЦСКА пока нет.

Иржи Ярошик, в прошлом выступавший в России за ЦСКА и «Крылья Советов», успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии Pro в академии Российского футбольного союза. В ближайшем будущем 42-летний чех намерен получить работу главного тренера.

«Главное, что все закончилось успешно, но жаль, что мы не могли сегодня встретиться и закончить все вместе, – рассказал Ярошик в интервью ТАСС. – Планов пока нет, но надеюсь, что появится какая-нибудь команда, которая бы хотела пригласить меня как главного тренера. Пока ничего такого нет

Если такая команда не появится, я, наверное, пойду куда-нибудь на стажировку. Где хотел бы продолжить тренерскую карьеру? Я молодой тренер, в начале пути. Пока у меня нет предложений, если появятся, могу обсудить их.

Я могу быть главным тренером в маленькой или средней команде. Но если придет приглашение от большого клуба и большого тренера, я бы поработал помощником».

Ярошик завершил карьеру в 2015 после завершения контракта с испанским «Алавесом». Тренировать Иржи начал в 2017-м и с тех пор успел поработать ассистентом в тренерских штабах молодежной команды пражской «Спорты», либерецком «Словане» и словацком «Ружомбероке».

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