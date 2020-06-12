Ярошик собирается начать тренерскую карьеру

Иржи Ярошик, в прошлом выступавший в России за ЦСКА и «Крылья Советов», успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии Pro в академии Российского футбольного союза. В ближайшем будущем 42-летний чех намерен получить работу главного тренера.

«Главное, что все закончилось успешно, но жаль, что мы не могли сегодня встретиться и закончить все вместе, – рассказал Ярошик в интервью ТАСС. – Планов пока нет, но надеюсь, что появится какая-нибудь команда, которая бы хотела пригласить меня как главного тренера. Пока ничего такого нет

Если такая команда не появится, я, наверное, пойду куда-нибудь на стажировку. Где хотел бы продолжить тренерскую карьеру? Я молодой тренер, в начале пути. Пока у меня нет предложений, если появятся, могу обсудить их.