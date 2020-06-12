Роббен провел тренировку на базе «Баварии»

Официальный сайт «Баварии» сообщил о том, что бывший игрок мюнхенской команды Арьен Роббен провел тренировку на базе клуба.

«Во времена своей профессиональной карьеры он был примером для других, настоящим профессионалом, – сказано в сообщении, опубликованном пресс-службой «Баварии». – В каждом матче и на каждой тренировке Арьен Роббен отдавал все силы. После окончания карьеры, которую он завершил прошлым летом завоеванием дубля, голландец остался тесно связан со спортом. В минувшие дни 36-летний Роббен провел на базе «Баварии» на Зэбенерштрассе тренировку под руководством руководителя клуба по фитнесу профессора доктора Хольгера Бройха».

Ранее СМИ сообщали, что Арьен может возобновить карьеру в бразильском «Ботафого».