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12 июня 20:43
автор: Шарафудинов Виктор

Роббен провел тренировку на базе «Баварии»

36-летний голландец ранее заявлял о намерении возобновить карьеру.

Официальный сайт «Баварии» сообщил о том, что бывший игрок мюнхенской команды Арьен Роббен провел тренировку на базе клуба.

«Во времена своей профессиональной карьеры он был примером для других, настоящим профессионалом, – сказано в сообщении, опубликованном пресс-службой «Баварии». – В каждом матче и на каждой тренировке Арьен Роббен отдавал все силы. После окончания карьеры, которую он завершил прошлым летом завоеванием дубля, голландец остался тесно связан со спортом. В минувшие дни 36-летний Роббен провел на базе «Баварии» на Зэбенерштрассе тренировку под руководством руководителя клуба по фитнесу профессора доктора Хольгера Бройха».

Ранее СМИ сообщали, что Арьен может возобновить карьеру в бразильском «Ботафого».

Голландец завершил футбольную карьеру в прошлом году после 10 сезонов в составе «Баварии». В составе мюнхенского клуба Арьен забил 144 гола и сделал 101 результативную передачу в 309 матчах, восемь раз став чемпионом Германии и выиграв Лигу чемпионов в 2013 году.

Также Роббен выступал на клубном уровне за «Гронинген», ПСВ, «Челси» и мадридский «Реал», а в составе сборной Голландии завоевал серебро и бронзу чемпионатов мира 2010 и 2014.

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