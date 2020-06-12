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12 июня 22:31
автор: Шарафудинов Виктор

Черышев оказался в запасе «Валенсии» на дерби против «Леванте»

Матч 28-го тура чемпионата Испании начнется в 23:00 по московскому времени.

Испанские клубы «Валенсия» и «Леванте» объявили стартовые составы на свою первую игру против 3-месячной паузы.

«Валенсия»: Силлессен, Флоренци, Диакаби, Гильямон, Гайя, Солер, Парехо, Коклен, Гедеш, Родриго Морено, Макси Гомес.

«Леванте»: Айтор, Мирамон, Постиго, Рубен Везу, Клерк, Кампанья, Вукчевич, Барди, Рочина, Рохер, Моралес.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начнет матч на скамейке запасных.В нынешнем сезоне 29-летний футболист сыграл в примере 15 матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей, а также забил 2 гола в 6 матчах Лиги чемпионов.

В первом круге 7 декабря «Валенсия» обыграла «Леванте» в гостях со счетом 4:2, пропустив два мяча к 20-й минуте.

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