Черышев оказался в запасе «Валенсии» на дерби против «Леванте»

Испанские клубы «Валенсия» и «Леванте» объявили стартовые составы на свою первую игру против 3-месячной паузы.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начнет матч на скамейке запасных.В нынешнем сезоне 29-летний футболист сыграл в примере 15 матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей, а также забил 2 гола в 6 матчах Лиги чемпионов.

В первом круге 7 декабря «Валенсия» обыграла «Леванте» в гостях со счетом 4:2, пропустив два мяча к 20-й минуте.