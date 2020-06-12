Роббен исключил вероятность возвращения в «Баварию»

Бывший футболист сборной Голландии Арьен Роббен заявил, что раздумывает по поводу возобновления карьеры, однако при этом отметил, что точно не вернется в мюнхенскую «Баварию», в составе которой стал победителем Лиги чемпионов, а также восемь раз выиграл чемпионат Германии.

«Должен вас разочаровать вас, но возвращение в «Баварию» на 100 процентов невозможно, – рассказал Роббен в интервью Sport1. – Сейчас я не хочу говорить «да» или «нет» по поводу возобновления карьеры. Никогда не знаешь наверняка. В конце месяца мы с семьей переезжаем в Нидерланды. Насчет всего остального станет понятно потом.

Могу сказать только, что я всегда буду привязан к «Баварии». Я в очень хорошей форме, и для меня важно поддерживать ее после завершения карьеры. В этом году я также хотел пробежать марафон, но это не получилось из-за пандемии. Сейчас я чувствую себя очень хорошо и больше не нахожусь под давлением».