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12 июня 22:55
автор: Шарафудинов Виктор

Роббен исключил вероятность возвращения в «Баварию»

На нынешней неделе голландец провел несколько индивидуальных тренировок на базе мюнхенского клуба.

Бывший футболист сборной Голландии Арьен Роббен заявил, что раздумывает по поводу возобновления карьеры, однако при этом отметил, что точно не вернется в мюнхенскую «Баварию», в составе которой стал победителем Лиги чемпионов, а также восемь раз выиграл чемпионат Германии.

«Должен вас разочаровать вас, но возвращение в «Баварию» на 100 процентов невозможно, – рассказал Роббен в интервью Sport1. – Сейчас я не хочу говорить «да» или «нет» по поводу возобновления карьеры. Никогда не знаешь наверняка. В конце месяца мы с семьей переезжаем в Нидерланды. Насчет всего остального станет понятно потом.

Могу сказать только, что я всегда буду привязан к «Баварии». Я в очень хорошей форме, и для меня важно поддерживать ее после завершения карьеры. В этом году я также хотел пробежать марафон, но это не получилось из-за пандемии. Сейчас я чувствую себя очень хорошо и больше не нахожусь под давлением».

Голландец завершил футбольную карьеру в прошлом году после 10 сезонов в составе «Баварии». В составе мюнхенского клуба Арьен забил 144 гола и сделал 101 результативную передачу в 309 матчах, восемь раз став чемпионом Германии и выиграв Лигу чемпионов в 2013 году.

Также Роббен выступал на клубном уровне за «Гронинген», ПСВ, «Челси» и мадридский «Реал», а в составе сборной Голландии завоевал серебро и бронзу чемпионатов мира 2010 и 2014.

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