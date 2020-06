Криштиану Роналду в матче «Ювентус» – «Милан» не реализовал пенальти впервые с января 2019 года.

На 16-й минуте португальский нападающий хозяев с «точки» направил мяч в штангу ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

Вскоре промаха Роналду за грубость был удален хорватский нападающий «Милана» Анте Ребич.

⚽️ Juventus vs AC Milan: CRISTIANO RONALDO missed penalty and a RED CARD for Rebic! pic.twitter.com/VZaIMknezP