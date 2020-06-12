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12 июня 23:21
автор: Шарафудинов Виктор

Кокорин рассказал о переговорах с «Ромой» и «Марселем»

Российский нападающий намерен продолжить карьеру в Западной Европе.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который на правах аренды играет за «Сочи», рассказал о том, что ведет предварительные переговоры о переходе с итальянской «Ромой» и французским «Марселем».

«Недавно продлил контракт до 30 июля, после чемпионата буду свободным агентом, – рассказал Кокорин в прямом эфире на YouTube канале Александра Алиева «Кент». – По поводу нового клуба потихоньку говорю с менеджерами и ребятами из других клубов. Конкретики и бумаг никаких нет. Но с «Ромой», «Марселем» и прочими идут диалоги.

Приоритет – Европа. Очень сильно к этому лежит душа в данный момент. По стилю мне импонирует испанский чемпионат, а где пробовать силы – без разницы. В России прекрасно понимаю, как всё устроено и как всё работает, но очень хочется в Европе пожить.

Я первый раз в качестве свободного агента буду. Приятно, что мне звонят, ведут диалог, я тоже открыт к любому общению. У меня была устная договоренность с «Зенитом», но все пошло не так, как должно было. Мне важно, чтобы меня тренер ждал, команда была во мне заинтересована».

Выступая за «Сочи» на правах аренды, принадлежащий «Зениту» Кокорин в 4 матчах весенней части сезона забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.

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