Кокорин рассказал о переговорах с «Ромой» и «Марселем»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который на правах аренды играет за «Сочи», рассказал о том, что ведет предварительные переговоры о переходе с итальянской «Ромой» и французским «Марселем».

«Недавно продлил контракт до 30 июля, после чемпионата буду свободным агентом, – рассказал Кокорин в прямом эфире на YouTube канале Александра Алиева «Кент». – По поводу нового клуба потихоньку говорю с менеджерами и ребятами из других клубов. Конкретики и бумаг никаких нет. Но с «Ромой», «Марселем» и прочими идут диалоги.

Приоритет – Европа. Очень сильно к этому лежит душа в данный момент. По стилю мне импонирует испанский чемпионат, а где пробовать силы – без разницы. В России прекрасно понимаю, как всё устроено и как всё работает, но очень хочется в Европе пожить.