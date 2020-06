«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии

Ответный полуфинал Кубка Италии «Ювентус» – «Милан» завершился вничью 0:0. Поскольку 13 февраля первая встреча соперников на «Сан-Сиро» завершилась с результатом 1:1, туринский клуб вышел в финал, благодаря голу забитому на чужом поле.

На 16-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти, направив мяч в штангу ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

⚽️ Juventus vs AC Milan: CRISTIANO RONALDO missed penalty and a RED CARD for Rebic! pic.twitter.com/VZaIMknezP