«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии

Кстати, прошлый раз Криштиану не смог реализовать 11-метровый 21 января 2019 года в матче 20-го тура чемпионата Италии минувшего сезона «Ювентус» – «Кьево» (3:0). Тогда удар португальца парировал вратарь веронцев Стефано Соррентино.

Почти сразу же был удален с поля хорватский нападающий «Милана» Анте Ребич за грубый фол против бразильского защитника «Ювентуса» Данило.

На 16-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти, направив мяч в штангу ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

Ответный полуфинал Кубка Италии «Ювентус» – «Милан» завершился вничью 0:0. Поскольку 13 февраля первая встреча соперников на «Сан-Сиро» завершилась с результатом 1:1, туринский клуб вышел в финал, благодаря голу забитому на чужом поле.

Четыре месяца назад «Милан» вел 1:0 с 61-й минуты после гола Ребича, но в компенсированное время Роналду реализовал пенальти (90+1).

Встреча в Турине стала рестартом итальянского сезона после 3-месячной паузы из-за пандемии коронавируса.

Завтра состоится второй ответный полуфинал. «Наполи» примет «Интер». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. В первой встрече 12 февраля «Интер» в Милане уступил неаполитанцам со счетом 0:1.

Финал Кубка Италии будет сыгран 17 июня в Риме на «Стадио Олимпико».

«Ювентус» четыре раза подряд выигрывал трофей с 2015 по 2018 годы. Всего в активе туринского клуба 13 рекордных побед в турнире.