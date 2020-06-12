«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии

Ответный полуфинал Кубка Италии «Ювентус» – «Милан» завершился вничью 0:0. Поскольку 13 февраля первая встреча соперников на «Сан-Сиро» завершилась с результатом 1:1, туринский клуб вышел в финал, благодаря голу забитому на чужом поле.
На 16-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти, направив мяч в штангу ворот Джанлуиджи Доннаруммы.
⚽️ Juventus vs AC Milan: CRISTIANO RONALDO missed penalty and a RED CARD for Rebic! pic.twitter.com/VZaIMknezP— D9INE FOOTBALL 2020 (@D9INE_NEXUS_F1) June 12, 2020
Почти сразу же был удален с поля хорватский нападающий «Милана» Анте Ребич за грубый фол против бразильского защитника «Ювентуса» Данило.
Кстати, прошлый раз Криштиану не смог реализовать 11-метровый 21 января 2019 года в матче 20-го тура чемпионата Италии минувшего сезона «Ювентус» – «Кьево» (3:0). Тогда удар португальца парировал вратарь веронцев Стефано Соррентино.