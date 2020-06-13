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13 июня 08:10
автор: Шарафудинов Виктор

«Валенсия» упустила победу над «Леванте», пропустив на последней минуте с пенальти

Черышев вышел на замену в концовке встречи.

Матч 28-го тура чемпионата Испании «Валенсия» – «Леванте» завершился со счетом 1:1.

Гости остались вдесятером на 74-й минуте, когда нападающий Рохер получил второе предупреждение. На 89-й форвард «Валенсии» Родриго Морено открыл счет, забив в примере впервые с 30 ноября прошлого года.

Тем не менее команда Альберта Селадеса выиграть не смогла. В добавленное время защитник хозяев Муктар Диакаби схватил руками в своей штрафной игрока «Леванте» Рубена Везу, и арбитр Хавьер Альберола Рохас при помощи VAR назначил пенальти. На восьмой компенсированной минуте (90+8) 11-метровый реализовал Гонсало Мелеро.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев на 87-й минуте вышел на замену вместо португальца Гонсалу Гедеша. За отведенное ему время Черышев нанес один удар в створ и сделал две точные передачи.

Для обеих валенсийских команд матч стал первым за три месяца после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса.

«Валенсия» в десятый раз в сезоне сыграла вничью и занимает 7-е место, имея 43 очка.

«Леванте» находится на 12-й строчке таблицы с 34 очками.

15 июня «Леванте» примет «Севилью», а 18 июня «Валенсия» сыграет в гостях с мадридским «Реалом».

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