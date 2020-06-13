«Валенсия» упустила победу над «Леванте», пропустив на последней минуте с пенальти

Матч 28-го тура чемпионата Испании «Валенсия» – «Леванте» завершился со счетом 1:1.

Гости остались вдесятером на 74-й минуте, когда нападающий Рохер получил второе предупреждение. На 89-й форвард «Валенсии» Родриго Морено открыл счет, забив в примере впервые с 30 ноября прошлого года.

Тем не менее команда Альберта Селадеса выиграть не смогла. В добавленное время защитник хозяев Муктар Диакаби схватил руками в своей штрафной игрока «Леванте» Рубена Везу, и арбитр Хавьер Альберола Рохас при помощи VAR назначил пенальти. На восьмой компенсированной минуте (90+8) 11-метровый реализовал Гонсало Мелеро.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев на 87-й минуте вышел на замену вместо португальца Гонсалу Гедеша. За отведенное ему время Черышев нанес один удар в створ и сделал две точные передачи.