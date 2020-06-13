Юрий Белоус: Идея Федуна передать «Спартак» болельщикам утопична

«Федун мечтает спустя какое-то время передать управление клубом болельщикам? Мне кажется, это утопия, - заявил Белоус в интервью «Советскому спорту». - Не я один не понимаю, как это можно реализовать. Пока это слишком убыточная история, чтобы выставлять акции «Спартака» на IPO. А болельщики лишние 100 рублей потратить не хотят. Население у нас вообще любит халяву. Даже богатые бизнесмены часто просят пустить их в ложу бесплатно – лишь бы не платить за билет. Какие тут могут быть акции?»

При этом Белоус считает, что в «Спартаке» не первый год наблюдяется неразбериха. «В последние десять лет вокруг клуба вертелось слишком много посторонних людей, которые открывали двери кабинетов ногой, чувствуя себя как дома, - заявил функционер. - Такого быть не должно. Виноват в этом владелец. Без железной руки порядок невозможен».

Также Белоус высказал мнение о замене в «Локомотиве» Юрия Семина на Марко Николича.