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13 июня 13:38
автор: Шарафудинов Виктор

«Торпедо» начало сбор на базе в Бронницах

Команда Сергея Игнашевича готовится к новому сезону ФНЛ.

Официальный сайт ФК «Торпедо» сообщил, что сегодня футболисты команды Сергея Игнашевича отправились на учебно-тренировочную базу в подмосковных Бронницах, где будут продолжать подготовку к сезону вплоть до 26 июня.

В тренировках будут принимать участие 20 игроков.

Вратари: Виталий Ботнарь, Иван Грачев, Егор Седов.

Защитники: Руслан Магаль, Максим Шоркин, Сергей Шустиков, Артем Самсонов, Григорий Гвардеев.

Полузащитники: Филипп Дворецков, Александр Елисеев, Астемир Гордюшенко, Владислав Адаев, Константин Кертанов, Андрей Лях, Равиль Нетфуллин, Александр Орехов, Александр Рязанцев;

Нападающие: Игорь Лебеденко, Иван Сергеев, Джамал Дибиргаджиев.

Сегодня у черно-белых запланировано вечернее занятие, начиная с завтрашнего дня команда будет готовиться к сезону в режиме двухразовых тренировок.

23-летний нападающий Дибиргаджиев и 21-летний вратарь Седов приглашены на просмотр. Седов ранее играл за молодежную команду московского «Динамо», а Дибиргаджиев – за новороссийский «Черноморец».

В первом сезоне под руководством Игнашевича «Торпедо» заняло четвертое место в ФНЛ. Из-за пандемии коронавируса первенство было завершено досрочно после 27 туров из 38.

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