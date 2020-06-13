«Торпедо» начало сбор на базе в Бронницах

В тренировках будут принимать участие 20 игроков.

Официальный сайт ФК «Торпедо» сообщил, что сегодня футболисты команды Сергея Игнашевича отправились на учебно-тренировочную базу в подмосковных Бронницах, где будут продолжать подготовку к сезону вплоть до 26 июня.

Нападающие: Игорь Лебеденко, Иван Сергеев, Джамал Дибиргаджиев.

Сегодня у черно-белых запланировано вечернее занятие, начиная с завтрашнего дня команда будет готовиться к сезону в режиме двухразовых тренировок.

23-летний нападающий Дибиргаджиев и 21-летний вратарь Седов приглашены на просмотр. Седов ранее играл за молодежную команду московского «Динамо», а Дибиргаджиев – за новороссийский «Черноморец».

В первом сезоне под руководством Игнашевича «Торпедо» заняло четвертое место в ФНЛ. Из-за пандемии коронавируса первенство было завершено досрочно после 27 туров из 38.