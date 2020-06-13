«Торпедо» начало сбор на базе в Бронницах

Официальный сайт ФК «Торпедо» сообщил, что сегодня футболисты команды Сергея Игнашевича отправились на учебно-тренировочную базу в подмосковных Бронницах, где будут продолжать подготовку к сезону вплоть до 26 июня.
В тренировках будут принимать участие 20 игроков.
Вратари: Виталий Ботнарь, Иван Грачев, Егор Седов.
Защитники: Руслан Магаль, Максим Шоркин, Сергей Шустиков, Артем Самсонов, Григорий Гвардеев.
Полузащитники: Филипп Дворецков, Александр Елисеев, Астемир Гордюшенко, Владислав Адаев, Константин Кертанов, Андрей Лях, Равиль Нетфуллин, Александр Орехов, Александр Рязанцев;