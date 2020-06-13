«Ливерпуль» может обойти «Манчестер Юнайтед» в борьбе за трансфер Санчо

По информации Le 10 Sport, «Ливерпуль» на данный момент имеет наилучшие шансы, чтобы подписать контракт с 20-летним нападающим.

Как отмечает издание, ввиду возможного ухода Садио Мане главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сначала попытался исследовать возможность покупки Килиана Мбаппе из «ПСЖ», а теперь хочет оформить трансфер Санчо.

Ранее стало известно, что вингер по-прежнему является трансферной целью «Манчестер Юнайтед», однако, «красные дьяволы» приостановили переговоры по его переходу, поскольку немецкий клуб запросил за игрока 130 миллионов евро.