В Швейцарии начали новое расследование в отношении Блаттера

По информации Associated Press, Блаттер подозревается в нецелевой трате на сумму в один миллион долларов из фонда организации.
Как сообщает агентство, Блаттер от лица ФИФА выдал кредит Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго 13 апреля 2010 года. Отмечается, что платеж был беспроцентным и впоследствии был списан в качестве своего рода подарка.
Помимо Блаттера фигурантами дела также являются бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке и бывший финансовый директор организации Маркус Каттнер.
Ранее в отношении Блаттера было прекращено расследование, основанное на контракте, который тот одобрил, предоставив телевизионные права на два чемпионата мира по цене, предположительно ниже рыночной стоимости, Карибскому футбольному союзу (CFU).