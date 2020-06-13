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13 июня 17:49
автор: Ефимов Андрей

В Швейцарии начали новое расследование в отношении Блаттера

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер стал целью нового расследования в Швейцарии.

По информации Associated Press, Блаттер подозревается в нецелевой трате на сумму в один миллион долларов из фонда организации.

Как сообщает агентство, Блаттер от лица ФИФА выдал кредит Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго 13 апреля 2010 года. Отмечается, что платеж был беспроцентным и впоследствии был списан в качестве своего рода подарка.

Помимо Блаттера фигурантами дела также являются бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке и бывший финансовый директор организации Маркус Каттнер.

Ранее в отношении Блаттера было прекращено расследование, основанное на контракте, который тот одобрил, предоставив телевизионные права на два чемпионата мира по цене, предположительно ниже рыночной стоимости, Карибскому футбольному союзу (CFU).

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