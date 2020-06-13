В Швейцарии начали новое расследование в отношении Блаттера

По информации Associated Press, Блаттер подозревается в нецелевой трате на сумму в один миллион долларов из фонда организации.

Как сообщает агентство, Блаттер от лица ФИФА выдал кредит Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго 13 апреля 2010 года. Отмечается, что платеж был беспроцентным и впоследствии был списан в качестве своего рода подарка.