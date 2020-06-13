«Бавария» обыграла «Боруссию» (Менхенгладбах), одержав десятую победу кряду

Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счетом 2:1. В составе мюнхенской команды голами отметились Джошуа Зиркзе (26-я минута) и Леон Горецка (86), еще один мяч в собственные ворота срезал французский защитник «Баварии» Бенжамен Павар (37).

После этой игры «Бавария» набрала 73 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги, «Боруссия» с 56 очками занимает четвертую строчку.

В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет против «Вердера», а «Боруссия» дома встретится с «Вольфсбургом».