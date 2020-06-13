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13 июня 23:02
автор: Ефимов Андрей

«Антальяспор» Кудряшова на выезде обыграл «Бешикташ»

«Антальяспор» одержал победу над «Бешикташем» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Турции со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Синан Гюмюш (15-я минута) и Амилтон (35), у проигравших отличился Адем Ляич (68).

Отметим, что российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов провел на поле весь матч, заработав на 53-й минуте желтую карточку.

После этой игры «Антальяспор» набрал 33 очка и поднялся девятую строчку в турнирной таблице чемпионата, «Бешикташ» с 44 очками расположился на пятом месте.

Добавим, что в следующем туре «Бешикташ» на выезде встретится с «Денизлиспором», а «Антальяспор» на своем поле сыграет против «Ризеспора».

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