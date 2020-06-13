«Антальяспор» Кудряшова на выезде обыграл «Бешикташ»

Отметим, что российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов провел на поле весь матч, заработав на 53-й минуте желтую карточку.

В составе победителей голами отметились Синан Гюмюш (15-я минута) и Амилтон (35), у проигравших отличился Адем Ляич (68).

После этой игры «Антальяспор» набрал 33 очка и поднялся девятую строчку в турнирной таблице чемпионата, «Бешикташ» с 44 очками расположился на пятом месте.

Добавим, что в следующем туре «Бешикташ» на выезде встретится с «Денизлиспором», а «Антальяспор» на своем поле сыграет против «Ризеспора».