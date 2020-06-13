ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 июня 23:45
автор: Ефимов Андрей

Габриэле Гравина: Надеюсь, болельщики вернутся на стадионы к началу июля

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина считает, что болельщики в июле болельщики смогут вернуться на стадионы.

- Мы были последовательны и сохраняли спокойствие. Это сочетание привело к достижению важной цели. Вчерашний шаг стал последним, чтобы развеять любые сомнения относительно перспектив завершения сезона.

Теперь отсутствует последняя часть: участие фанатов. Надеюсь, максимум половина из них вернется на стадионы к началу июля. Это означало бы, что Италия избавилась от последних ограничений, что мы вышли из этого особенно мрачного момента для нашей страны, - цитирует главу Федерации Football Italia.

Напомним, что сезон в Италии возобновился в пятницу отв6етным полуфинальным матчем Кубка страны между «Ювентусом» и «Миланом» (0:0).

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в контрольном матчеРоджер Федерер выбыл из тенниса до 2021 годаВ крови Михаила Ефремова нашли следы наркотиковХоркина призналась в рождении сына от мужа актрисы ГлаголевойДекольте наоборот: 30 звезд, которые показали грудь снизуНаставить футболиста на путь истинный не смогла даже тюрьма?
«Наполи» сыграл вничью с «Интером» и вышел в финал Кубка Италии
Футболисты «Интера» не смогли обыграть «Наполи» в ответном матче полуфинала Кубка Италии.
13.06.2020 23:58
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Габриэле Гравина: Надеюсь, болельщики вернутся на стадионы к началу июля
Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина считает, что болельщики в июле болельщики смогут вернуться на стадионы.
13.06.2020 23:45
Футбол
автор: Ефимов Андрей
ПАОК и «Панатинаикос» сыграли вничью
Футболисты ПАОКа не смогли обыграть «Панатинаикос» в гостевом матче 28-го тура чемпионата Греции.
13.06.2020 23:28
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи»
Бельгийский нападающий «Наполи» Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории неаполитанского клуба.
13.06.2020 23:21
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Антальяспор» Кудряшова на выезде обыграл «Бешикташ»
«Антальяспор» одержал победу над «Бешикташем» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Турции со счетом 2:1.
13.06.2020 23:02
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Челси» готов отдать десять миллионов фунтов за голкипера «Саутгемптона»
Голкипер «Саутгемптона» Фрейзер Форстер может продолжить карьеру в «Челси».
13.06.2020 22:43
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Вальядолид» в гостях взял верх над «Леганесом»
Футболисты «Леганеса» проиграли «Вальядолиду» в домашнем матч 20-го тура чемпионата Испании со счетом 1:2.
13.06.2020 22:27
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Месси выйдет в основе «Барселоны» на матч против «Мальорки»
«Барселона» определилась со стартовым составом выездной на матч 28-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой».
13.06.2020 22:04
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Сочи» разгромил «Краснодар» в товарищеском матче
Футболисты «Сочи» одержали победу над «Краснодаром» в контрольном матче.
13.06.2020 21:51
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Наполи» - «Интер». Стартовые составы команд
«Наполи» и «Интер» определились со стартовыми составами на ответный матч ½ финала Кубка Италии.
13.06.2020 21:35
Футбол
автор: Ефимов Андрей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика