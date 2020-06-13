Габриэле Гравина: Надеюсь, болельщики вернутся на стадионы к началу июля

- Мы были последовательны и сохраняли спокойствие. Это сочетание привело к достижению важной цели. Вчерашний шаг стал последним, чтобы развеять любые сомнения относительно перспектив завершения сезона.

Теперь отсутствует последняя часть: участие фанатов. Надеюсь, максимум половина из них вернется на стадионы к началу июля. Это означало бы, что Италия избавилась от последних ограничений, что мы вышли из этого особенно мрачного момента для нашей страны, - цитирует главу Федерации Football Italia.

Напомним, что сезон в Италии возобновился в пятницу отв6етным полуфинальным матчем Кубка страны между «Ювентусом» и «Миланом» (0:0).