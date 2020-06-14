Капитан «ПСЖ» Тиаго Силва может перейти в «Эвертон»

Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в твиттере сообщил о том, что ливерпульский «Эвертон» начал переговоры о контракте с капитаном «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силвой.

30 июня 35-летний бразильский центральный защитник станет свободным агентом. Этот факт ранее подтвердил спортивный директор «ПСЖ» Леонардо.

Бывший игрок московского «Динамо» Тиаго Силва перешел в парижский клуб из «Милана» летом 2012 года за 42 миллиона евро, когда французскую команду возглавлял нынешний тренер «Эвертона» итальянец Карло Анчелотти.

За восемь лет бразилец сыграл за парижан 310 матчей, забив 17 голов и сделав 5 результативных передач и семь раз выиграв чемпионат Франции.