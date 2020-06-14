Лукас Айртон: «Спартак» будет хорошо готов к возобновлению сезона. Надеемся выиграть трофей

Бразильский защитник «Спартака» Лукас Айртона рассказал о подготовке команды Доменико Тедеско к рестарту сезона.

«Несмотря на непростую ситуацию, мы не переставали работать и тренироваться в домашних условиях, – сообщил Лукас Айртон в интервью пресс-службе московского клуба. – Начало сборов стало продолжением той работы, которую мы проделали дома. Были очень серьезные нагрузки. Считаю, мы будем готовы к возобновлению чемпионата. Выдержать такой непростой график можно только при правильной и планомерной подготовке, которую сейчас проводим. Именно это поможет нам пройти этот отрезок без травм.

Достаточно долго мы просидели взаперти, я практически не выходил из дома. Мне сыграло на руку то, что по натуре я домосед. Использовал это время, чтобы побыть с семьей. Все прошло достаточно хорошо. Но теперь все закончилось, и, надеюсь, мы скоро вернемся к нормальной жизни.

Когда уехали бразильцы, из южноамериканских игроков остались только Понсе, Мельгарехо и я. У нас отличные отношения, с Понсе мы очень подружились. Надеюсь, в играх мы сможем помогать друг другу, как и в повседневной жизни.

С одной стороны, мы рады, что хотя бы часть болельщиков сможет прийти на трибуны. С другой – грустно, что не все смогут посетить стадионы. От матча к матчу будем стараться заработать как можно больше очков. Мы полностью сфокусированы на работе и держим в уме полуфинал Кубка. Все надеются, что нам удастся завоевать трофей. Конечно, я надеюсь забить гол или отдал результативную передачу».

🖥 Айртон: «Будем хорошо готовы к рестарту сезона»



Бразильский защитник красно-белых подвел итоги трехнедельного сбора в Тарасовке.#Спартак #КрасноБелыеСборымм pic.twitter.com/9Cg1sX4gsO — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) June 14, 2020

После 22 туров «Спартак» занимает восьмое место, набрав 28 очков. 20 июня красно-белые проведут выездной матч чемпионата против тульского «Арсенала».

Полуфинал Кубка России «Зенит» – «Спартак» назначен на 19 июля.

Лукас Айртон в нынешнем сезоне сыграл 20 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.