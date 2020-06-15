СМИ: Санчо готов вернуться в «Манчестер Сити»

Хавбек дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо сообщил своему окружению о готовности вернуться в «Манчестер Сити». Такой информацией располагает The Sun.

Согласно источнику, 20-летний игрок может подписать контракт с клубом, если поступит соответствующее предложение.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на полузащитника является «Манчестер Юнайтед», однако, «красные дьяволы» не готовы платить за него 130 млн евро. Эту сумму, как пишет пресса, требует руководство «Боруссии».

Добавим, что в текущем сезоне 20-летний футболист провел 40 матчей, забил 20 голов и отдал 20 голевых передач.