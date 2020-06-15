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15 июня 20:51
автор: Ефимов Андрей

Владимир Быстров: «Зенит», понятно, - фаворит, а дальше посмотрим

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от возобновления сезона в российской премьер-лиге.

- Думаю, все соскучились, потому что надоело уже смотреть чемпионат Белоруссии и чемпионат Германии без зрителей. Все-таки наш родной чемпионат больше по душе. Ожидать нужно упорную борьбу за Лигу чемпионов, интереснейшие матчи с участием «Краснодара», «Ростова», «Локомотива», ЦСКА. А «Зенит», понятно, - фаворит, а дальше посмотрим, - рассказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в первом матче после возобновления чемпионата «Зенит» 20 июня в гостях сыграет против ЦСКА. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга уверено лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги, опережая идущий на втором месте «Локомотив» на девять очков.

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