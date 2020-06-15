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15 июня 22:38
автор: Ефимов Андрей

Доменико Тедеско: Раньше не сталкивался с тем, чтобы регламент турнира меняли прямо по ходу

Главный тренер «Спартака» прокомментировал решение РФС провести полуфинальный матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

- Не знаю, справедливо это или нет, для меня это не проблема, я принимаю это. Раньше я не сталкивался с тем, чтобы регламент турнира меняли прямо по ходу, я немного удивлен, но это не проблема, я не особо переживаю из-за этого, мы просто должны знать, на что мы можем повлиять, а на что нет, - приводит слова Тедеско ТАСС.

Напомним, что 9 июня Исполком РФС постановил провести кубковый полуфинал между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге на основе регламента, действовавшего до прошлого сезона, в котором эта стадия Кубка России игралась из двух матчей. Иначе говоря, питерцы получили право принять встречу на «Газпром Арене» из-за меньшего количества домашних игр в предыдущих раундах турнира. При этом красно-белые настаивали на жеребьевке.

Добавим, что встреча 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 19 июля.

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