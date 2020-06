Бундеслига признала Хаверца лучшим футболистом мая

Официальный сайт немецкой бундеслиге объявил, что форвард леверкузенского «Байера» Кай Хаверц признан лучшим футболистом мая.

В пяти матчах прошлого месяца 21-летний нападающий забил 5 голов в четырех играх, а его команда одержала три победы при одном поражении.

Всего в активе Хаварца, который одинаково успешно играет и в роли форварда, и в амплуа атакующего полузащитника, 11 голов и 5 результативных передач в 27 играх текущего чемпионата Германии.

The moment you've all been waiting for... 🥁@kaihavertz29 is our #BundesligaPOTM for May! 🏆🦁@EASPORTSFIFA #FIFA20 pic.twitter.com/qfNVthrkzL