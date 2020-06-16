«Олимп-Долгопрудный» получил лицензию для выступления в ФНЛ

ФК «Олимп-Долгопрудный» получил лицензию для выступления в Футбольной национальной лиги по результатам заседания комиссии Российского футбольного союза по лицензированию.

Об этом сообщает «РИА Новости», цитируя заявление пресс-службы подмосковного клуба:

«На состоявшемся сегодня заседании комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации было принято решение о выдаче нашему клубу лицензии РФС II на спортивный сезон 2020/2021 годов. 11 июня заявка нашего клуба получила одобрение экспертной комиссии ФНЛ, и теперь нашу готовность к выступлению в первом дивизионе подтвердил и Российский футбольный союз.

Нам осталось дождаться заседания Исполкома РФС, на котором и будет принято решение о том, станет ли наш клуб участником первенства ФНЛ в следующем спортивном сезоне. Заседание пройдет в начале июля после завершения всеми клубами процедуры лицензирования».

Напомним, что после досрочного завершения сезона в ПФЛ были объединены два подмосковных клуба: химкинский «Олимп» и «Долгопрудный».

Ранее обе команды выступали в зоне второго дивизиона «Запад». «Долгопрудный» занял второе место в зоне «Запад», а «Олимп» – шестое.