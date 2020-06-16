Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург»

Матч немецкой бундеслиги «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Вольфсбург» завершился со счетом 3:0.

Йонас Хофманн оформил дубль, отличившись на 10-й и 30-й минутах после передач Бреля Эмболо и Маттиаса Гинтера. На 65-й ворота «волков» поразил капитан «Боруссии» Ларс Штиндль. Ему ассистировал Ибраима Траоре.

На данный момент менхенгладбахский клуб занимает четвертое место. «Боруссия» набрала 59 очков. У «Байера», который завтра 17 июня сыграет дома с «Кельном» – 57.

«Вольфсбург» находится на шестой строчке, имея 46 очков.

20 июня состоятся матчи «Падерборн» – «Боруссия» (Менхенгладбах) и «Шальке» – «Вольфсбург».