Тольяттинский «Акрон» получил лицензию для выступления в ФНЛ

Тольяттинский «Акрон» получил лицензию для выступления в первенстве Футбольной национальной лиги в следующем сезоне.

Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальной странице «Акрона» в социальной сети

«ВКонтакте»:

«В соответствии с решением комиссии Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов в РФ от 16 июня нашему клубу была выдана лицензия на спортивный сезон-2020/21 в ФНЛ».

Сезон-2019/20 в ПФЛ был завершен досрочно. «Акрон», лидировавший в группе «Урал-Поволжье» после 17 туров, был признан победителем турнира.