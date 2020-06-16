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16 июня 22:54
автор: Шарафудинов Виктор

Хорватский защитник Вида может продолжит карьеру в России

На чемпионате мира бывший игрок киевского «Динамо» спровоцировал скандал.

Турецкий портал Sporun Dibi сообщает, что хорватский защитник «Бешикташа» Домагой Вида может продолжит карьеру в чемпионате России.

Названий клубов РПЛ, проявляющих интерес к Виде, турецкие журналисты не называют.

В четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Россия – Хорватия Домагой забил второй гол хорватской сборной, а также поразил ворота Игоря Акинфеева в послематчевой серии пенальти. По итогам дополнительного времени в Сочи был зафиксирован счет 2:2, а серии 11-метровых хорваты оказались удачливее (4:3). В итоге на ЧМ-2018 «клетчатые» дошли до финала, где уступили сборной Франции 2:4.

Вида после победы над Россией спровоцировал скандал, записав видео в раздевалке. Бывший игрок киевского «Динамо» кричал на камеру «Слава Украине».

Хорват играет за «Бешикташ» с января 2018 года после того, как покинул «Динамо» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне 31-летний центральный защитник забил 4 гола в 26 матчах турецкой суперлиги.

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