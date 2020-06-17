Tuttosport: Рангник согласился стать главным тренером «Милана»

Туринское издание Tuttosport сообщает, что бывший тренер клубов бундеслиги «Шальке» и «РБ Лейпциг» Ральф Рангник согласился возглавить «Милан».

Переговоры исполнительного директора красно-черных Ивана Газидиса с немецким тренером начались еще в прошлом году. Несогласие по этому вопросу привело к отставке Звонимира Бобана с поста спортивного директора.

Как уже ранее сообщали СМИ, Рангник не только будет тренировать команду, но станет и одним из руководителей клуба и разделит обязанности с Газидисом.

С 2015 по 2019 годы немец работал в «РБ Лейпциг» на разных должностях и в том числе дважды занимал пост главного тренера. Под его руководством команда вышла в бундеслигу в 2016 году, а в прошлом сезоне заняла третье место, получив право выступить в Лиге чемпионов. С прошлого лета Рангник занимал пост главы футбольного отдела компании «Ред Булл», которой принадлежат немецкий «РБ Лейпциг» и австрийский «Ред Булл Зальцбург».

«Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 36 очков в 26 турах. С 9 октября команду тренирует Стефано Пиоли, сменивший Марко Джампаоло, под чьим руководством красно-черные начинали нынешний сезон.