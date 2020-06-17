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17 июня 13:26
автор: Шарафудинов Виктор

«Динамо» прошло лицензирование в УЕФА для выступления в еврокубках

Московскому клубу осталось завоевать это право в оставшихся матчах чемпионата.

Официальный сайт «Динамо» сообщил, что клуб успешно прошел лицензирование.

«Во вторник, 16 июня, решением Комиссии по лицензированию ФК «Динамо-Москва» получил на сезон 2020/21 лицензию УЕФА (для возможного участия в еврокубковых турнирах), лицензию РФС для участия в первенстве РПЛ и лицензию РФС для участия «Динамо-2» в первенстве ПФЛ», – сказано в сообщении пресс-службы бело-голубых.

После 22 туров динамовцы занимают шестое место в чемпионате с отставанием в 6 очков от ЦСКА.

В Лиге Европы в следующем сезоне от России сыграют победитель Кубка и команды, которые займут в чемпионате четвертое и пятое место. Шестая строчка турнирной таблицы станет пропуском во второй по статусу евротурнир, если Кубок России выиграет «Зенит».

В воскресенье 21 июня команда Кирилла Новикова сыграет в гостях с «Краснодаром».

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