Широков прокомментирует матч ЦСКА – «Зенит»

Телеканал «Матч ТВ» назвал комментаторов, которые будут работать на матчах 23-го тура РПЛ.

На центральную игру тура, в которой ЦСКА примет «Зенит» на «ВЭБ Арене» в Москве, назначены Денис Казанский, Роман Широков и Нобель Арустамян. Ведущим студии на стадионе выступит Дмитрий Шнякин, а экспертом в студии – Андрей Аршавин.

Напомним, воспитанник ЦСКА Роман Широков выступал за «Зенит» в 2008-2014 годах.

Расписание трансляций матчей 23-го тура:

19 июня

17:55 «Крылья Советов» (Самара) – «Ахмат» (Грозный), комментаторы: Роман Трушечкин и Дмитрий Петров

19:55 «Сочи» (Сочи) – «Ростов» (Ростов-на-Дону), комментаторы: Роман Нагучев и Тимур Журавель