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17 июня 15:19
автор: Липкин Антон

Широков прокомментирует матч ЦСКА – «Зенит»

Игра пройдет 20 июня на «ВЭБ Арене» в Москве.

Телеканал «Матч ТВ» назвал комментаторов, которые будут работать на матчах 23-го тура РПЛ.

На центральную игру тура, в которой ЦСКА примет «Зенит» на «ВЭБ Арене» в Москве, назначены Денис Казанский, Роман Широков и Нобель Арустамян. Ведущим студии на стадионе выступит Дмитрий Шнякин, а экспертом в студии – Андрей Аршавин.

Напомним, воспитанник ЦСКА Роман Широков выступал за «Зенит» в 2008-2014 годах.

Расписание трансляций матчей 23-го тура:

19 июня
17:55 «Крылья Советов» (Самара) – «Ахмат» (Грозный), комментаторы: Роман Трушечкин и Дмитрий Петров
19:55 «Сочи» (Сочи) – «Ростов» (Ростов-на-Дону), комментаторы: Роман Нагучев и Тимур Журавель

20 июня
13:55 «Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Казань), комментаторы: Артем Шмельков и Борис Аболин
16:25 «Арсенал» (Тула) – «Спартак» (Москва), комментаторы: Георгий Черданцев и Роман Нагучев
18:25 ЦСКА (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург), комментаторы: Денис Казанский, Роман Широков и Нобель Арустамян

21 июня
14:55 «Уфа» (Уфа) – «Тамбов» (Тамбов), комментаторы: Михаил Поленов и Артем Кочешев
17:25 «Локомотив» (Москва) – «Оренбург» (Оренбург), комментаторы: Константин Генич и Александр Аксенов
19:55 «Краснодар» (Краснодар) – «Динамо» (Москва), комментатор: Сергей Кривохарченко.

Отметим, что «Матч ТВ» покажет все матчи тура в прямом эфире.

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