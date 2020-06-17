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17 июня 15:59
автор: Шарафудинов Виктор

Киевское «Динамо» вышло в финал Кубка Украины, обыграв «Минай»

Во втором полуфинале 24 июня сыграют «Мариуполь» и «Ворскла».

Матч 1/2 финала Кубка Украины «Минай» – «Динамо» (Киев) завершился со счетом 0:2.

Оба мяча на 9-й и 39-й минутах забил датский полузащитник Миккель Дуэлунд, впервые оформив дубль в составе киевского клуба.

«Минай» представляет одноименную деревню в Закарпатской области с населением в три тысячи человек. Команда, которую тренирует бывший игрок «Карпат» и «Шахтера» Василий Кобин, выступает в украинской первой лиге.

Во втором полуфинале 24 июня встретятся «Мариуполь» и полтавская «Ворскла». Финал турнира запланирован на 8 июля.

«Динамо» не выигрывало Кубок Украины с 2015 года. В прошлый раз киевляне выходили в финал два года назад, когда уступили «Шахтеру» со счетом 0:2 под руководством нынешнего тренера «Ротора» Александра Хацкевича.

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