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17 июня 16:07
автор: Ефимов Андрей

Сергей Мяус: Компенсацию от «Монако» за Головина школы должны потратить на маленьких футболистов

Министр спорта Кемеровской области Сергей Мяус рассказал, что средства школам, которые воспитывали нападающего «Монако» Александра Головина, находятся в РФС.

- Деньги находятся в РФС, думаю, что в ближайшее время они начнут поступать в школы. Они должны потратить их не на лыжников, саночников или боксеров, а на маленьких футболистов в части приобретения инвентаря и формы, - цитирует Мяуса ТАСС.

Напомним, что Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро. По регламенту ФИФА, часть средств должна была достаться школам, воспитавшим игрока, который начинал заниматься футболом в Калтане. Французский клуб произвел необходимый перевод на счета РФС. 11 июня там сообщили о поступлении денег.

Отметим, что в марте текущего года французский клуб продлил контракт с российским полузащитником до 2024 года.

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Сергей Мяус: Компенсацию от «Монако» за Головина школы должны потратить на маленьких футболистов
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