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17 июня 21:10
автор: Ефимов Андрей

«Ротор» прошел лицензирование в РПЛ

Волгоградский клуб прошел процедуру лицензирования для участия в российской премьер-лиге.

По информации «Матч ТВ», сегодня футбольный клуб «Ротор» успешно прошел лицензирование для участия в следующем сезоне в РПЛ.

Отмечается, что базовый бюджет клуба составил 500 миллионов рублей.

Добавим, что ранее «Советскому спорту» стало известно, что футбольный клуб «Химки» успешно прошел лицензирование для участия в следующем сезоне в РПЛ и на данный момент ждет официальные документы в клуб.

Напомним, что первенство ФНЛ из-за пандемии коронавируса было завершено досрочно. Две лучшие команды по итогам 27 туров из 38 волгоградский «Ротор» и «Химки» получили право выступить в РПЛ в следующем сезоне.

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