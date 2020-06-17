«Ротор» прошел лицензирование в РПЛ

По информации «Матч ТВ», сегодня футбольный клуб «Ротор» успешно прошел лицензирование для участия в следующем сезоне в РПЛ.

Отмечается, что базовый бюджет клуба составил 500 миллионов рублей.

Добавим, что ранее «Советскому спорту» стало известно, что футбольный клуб «Химки» успешно прошел лицензирование для участия в следующем сезоне в РПЛ и на данный момент ждет официальные документы в клуб.

Напомним, что первенство ФНЛ из-за пандемии коронавируса было завершено досрочно. Две лучшие команды по итогам 27 туров из 38 волгоградский «Ротор» и «Химки» получили право выступить в РПЛ в следующем сезоне.