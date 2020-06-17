«Химки» прошли лицензирование в РПЛ

Как стало известно «Советскому спорту», сегодня футбольный клуб «Химки» успешно прошел лицензирование для участия в следующем сезоне в РПЛ и ждет официальные документы в клуб. Кроме того, по нашим данным, клуб продолжает переговоры с потенциальными спонсорами.

Ранее «Советский спорт» сообщал, что бюджет подмосковного клуба на сезон-2020/21 может примерно в три раза превысить норматив для получения лицензии РПЛ.

Напомним, что первенство ФНЛ из-за пандемии коронавируса было завершено досрочно. Две лучшие команды по итогам 27 туров из 38 волгоградский «Ротор» и «Химки» получили право выступить в РПЛ в следующем сезоне.