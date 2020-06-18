Экс-игрок «Реала»: Головин еще успеет поиграть в топ-клубе

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Кристиан Карамбе не советует Александру Головину покидать «Монако» в ближайшее время.

«Головин – это очень сильный хавбек с высоким игровым интеллектом. Радует, что он выбрал клуб, где имеет постоянную игровую практику. Это очень важно для молодого игрока. С каждым годом он будет только прогрессировать в «Монако».

Переход в «ПСЖ»? Там очень высокая конкуренция в средней линии и можно остаться без игровой практики. Не знаю, насколько сейчас это лучший выбор для Головина. Он еще успеет поиграть в топ-клубе», – цитируют француза «Известия».

24-летний Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Сумма сделки составила 30 млн евро.

В минувшем сезоне российский футболист отыграл 30 матчей, забил три гола и отдал четыре голевых передачи.