«Думаю, это верное решение». Вернер – о переходе в «Челси»

Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер оставил запись в соцсети после новости о его переходе в «Челси».

«Я невероятно рад! Думаю, это правильное решение. Не могу дождаться момента, когда сыграю за клуб с фантастической историей. Скоро увидимся, фанаты «Челси», – написал 24-летний немец в своем Twitter.

To everyone at @ChelseaFC :

I’m incredibly happy to be joining the Blues next season! It feels ~* the right step for me and I am delighted to become a part of Chelsea FC. Really looking forward to playing for such a fantastic and historic club!

See you soon Chelsea fans! 👋 pic.twitter.com/WLcagJCHWt