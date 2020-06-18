«Челси» объявил о трансфере Вернера

Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Сегодня, 18 июня он подписал контракт с лондонским «Челси» и присоединится к новой команде 1 июля.

До этого дня он будет выступать за нынешний клуб, который проведет последний матч в этом сезоне 27 июня. Другие детали сделки не уточняются.

По информации прессы, переход 24-летнего игрока обошелся «синим» в 60 млн евро.

Добавим, что в текущем сезоне немец отыграл 41 матч, забил 31 гол и отдал 13 голевых передач.