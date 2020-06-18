УЕФА подтвердил формат отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе

Официальный твиттер УЕФА сообщил о том, что исполнительный комитет Европейского союза футбольных ассоциаций подтвердил формат отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Европе.

55 европейских сборных будут распределены жребием на 10 групп. В пяти группах будет 6 команд, в других пяти группах – 5.

10 лучших команд из каждой группы получат прямые путевки на катарский чемпионат мира.

10 сборных, которые займут вторые места, и еще две команды, которые будут определены по итогам розыгрыша Лиги нацией примут участие в плей-офф. Эти 12 сборных в двух раундах разыграют еще три путевки.

Теперь формат, утвержденный УЕФА, должна одобрить ФИФА.