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18 июня 16:20
автор: Шарафудинов Виктор

УЕФА подтвердил формат отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе

В Катаре европейский континент будет представлен 13 командами.

Официальный твиттер УЕФА сообщил о том, что исполнительный комитет Европейского союза футбольных ассоциаций подтвердил формат отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Европе.

55 европейских сборных будут распределены жребием на 10 групп. В пяти группах будет 6 команд, в других пяти группах – 5.

10 лучших команд из каждой группы получат прямые путевки на катарский чемпионат мира.

10 сборных, которые займут вторые места, и еще две команды, которые будут определены по итогам розыгрыша Лиги нацией примут участие в плей-офф. Эти 12 сборных в двух раундах разыграют еще три путевки.

Теперь формат, утвержденный УЕФА, должна одобрить ФИФА.

Изначально планировалось, что жеребьевка европейского отборочного турнира ЧМ-2022 состоится 29 ноября нынешнего года, а первые матчи пройдут в марте 2021-го.

Чемпионат мира в Катаре должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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УЕФА подтвердил формат отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе
В Катаре европейский континент будет представлен 13 командами.
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