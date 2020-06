УЕФА подтвердил формат отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе

Изначально планировалось, что жеребьевка европейского отборочного турнира ЧМ-2022 состоится 29 ноября нынешнего года, а первые матчи пройдут в марте 2021-го.

Чемпионат мира в Катаре должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

🏆 The draw procedure for the 2022 @FIFAWorldCup qualifiers was today approved by #UEFAExCo, pending FIFA confirmation.



🔟 groups

✅ Group winners qualify directly



Runners-up joined by two teams from the #NationsLeague in play-offs to determine the last three teams to qualify. pic.twitter.com/P9HH4AOzb9