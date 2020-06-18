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18 июня 17:15
автор: Шарафудинов Виктор

Борис Ротенберг: Позиция «Сочи» по поводу матча с «Ростовом» не изменилась

Сочинский клуб настаивает на том, что игра должна состояться завтра 19 июня.

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию с проведением матча 23-го тура чемпионата России против «Ростова».

Игра должна состояться завтра на сочинском стадионе «Фишт», но «Ростов» настаивает на переносе встречи на другую дату, поскольку шесть футболистов команды Валерия Карпина заразились коронавирусом. «Сочи» с просьбой ростовчан не согласен.

«Изменилась ли позиция клуба по игре с «Ростовом»? Нет. Я не могу пойти против команды!», – заявил Ротенберг в интервью «РИА Новости».

После 22 туров «Сочи» занимает 12-е место, набрав 24 очка.

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