Сергей Прядкин: Суперкубок России, скорее всего, пройдет в декабре. Место еще не определили

Президент РПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что матч за Суперкубок России, скорее всего, будет сыгран в декабре в одном из южных регионов страны. Место проведения еще только предстоит определить.

«Решение по месту проведения Суперкубка еще не принято в связи с пандемией, – цитирует Прядкина «РИА Новости». – По времени в проекте календаря он стоит на декабрь, но место еще не определили. Думаю, что это будет один из южных регионов России, учитывая, что матч пройдет зимой».

В 2019 году матч за Суперкубок России состоялся 6 июля в Москве на арене «Динамо». Чемпион страны «Зенит» уступил со счетом 2:3 обладателю Кубка «Локомотиву».